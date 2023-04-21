Окупація ЧАЕС позначилася на тваринах

Дедалі рідше українські військові помічають тварин поруч з собою у цій зоні. Втім, інколи все ж вдається трохи "поспілкуватися" з ними.

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При зустрічі з тваринами наші захисники обов'язково підгодовують їх чимось смачненьким. Зокрема, піклуються про лісових мешканців Чорнобильського заповідника українські прикордонники.

Зараз прикордонники рідше зустрічають лісових мешканців. Проте, коли бачать їх, завжди піклуються та підгодовують,

– зазначили у ДПСУ.

На опублікованому відео у мережі видно, як працівники Держприкордонслужби годують лисицю солоденьким джемом, знайомляться із пернатими та рогатою худобою заповідника.

Як ДПСУ рятує тварин в Чорнобилі: дивіться відео

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