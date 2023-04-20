За словами заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євгена Федоренка, від 24 лютого 2022 року вже зафіксовано 2 364 випадки завдання шкоди українському довкіллю внаслідок військової агресії Росії. Збитки оцінюються в 52,4 мільярда доларів США.

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Зараз через широкомасштабне російське вторгнення в Україну під загрозою знищення перебуває близько 600 видів тварин та 750 видів рослин та грибів. Це зокрема, понад 120 водно-болотних видів птахів, які оберігаються згідно з угодою про збереження афро-євразійських водно-болотних птахів (AEWA).

Посадовець підкреслив, що наслідки дій російських окупантів вже спостерігають жителі Болгарії та Туреччини, де фіксується масова загибель дельфінів.

Україна хотіла б сьогодні разом з цивілізованим світом обговорювати додаткові шляхи захисту деяких видів флори та фауни. Однак цифри війни змушують нас думати про те, як зберегти наше біорізноманіття. Війна, розв'язана Росією, є загрозою для 35% біорізноманіття Європи, яке знаходиться в Україні на менш ніж 6% території континенту,

– зазначив Євген Федоренко.

Крім того, лише в українській частині Чорного моря зафіксовано 150 смертей дельфінів. Відомо про три види сімейства дельфінів, які перебувають на межі вимирання. Також під загрозою опинилися всі 28 видів кажанів, зареєстрованих в Україні та занесених до Червоної книги.

До теми: повномасштабна російська війна в Україні призвела до різкого збільшення числа смертей серед дельфінів та морських свиней у Чорному морі. Щобільше, десятки тисяч мертвих дельфінів фіксували не лише в Україні та на окупованих територіях, а й в інших країнах.