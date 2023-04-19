Річ у тім, що власникам тварин для виїзду за кордон потрібно мати низку підтверджувальних документів, а домашнім улюбленцям – щеплення. У Державній прикордонній службі України розповіли, як перетнути кордон з тваринами.

Читайте також Це має знати кожен господар: чому кіт хрипить і кашляє

Мікрочип та вакцинація

Прикордонники зазначають, що одне з найважливіших правил – чипування та вакцинація тварини проти сказу. Останню процедуру можна зробити з 12 тижнів віку тварини. Ідентифікація повинна бути зроблена раніше, ніж вакцинація.

Всі медичні дії повинні бути внесені у ветеринарно-санітарний паспорт, який видається у державній ветлікарні.

Тест на титри антитіл проти сказу

Ця процедура визначить, чи захищений домашній улюбленець від сказу. Тест потрібно робити не пізніше, ніж за три місяці до вивезення тварини за кордон, а також мінімально через 30 днів після дати вакцинації.

Також слід здійснити протипаразитарні обробки, якщо це є вимогою країни-призначення. І на черзі – отримання ветеринарного свідоцтва Ф-1 у державній лікарні ветеринарної медицини, яке діє протягом 72 години.

Чек-лист перетину кордону з тваринами / Інфографіка Держпродспоживслужба

Міжнародний ветеринарний сертифікат

Одержати міжнародний ветеринарний сертифікат можна, якщо подорожуєте:

залізничним транспортом – зверніться до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону;

– зверніться до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону; автомобілем – до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону або до державного ветеринарного інспектора у пунктах пропуску, але заздалегідь уточнюйте режим роботи.

В ДПСУ додали, що цей чек-лист описує всі можливі кроки, щоб перетнути кордон. Оскільки на сьогодні діють спрощені вимоги у деяких країнах-сусідах, то не всі пункти необхідно здійснювати – детальніше за посиланням.