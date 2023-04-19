Що потрібно для виїзду за кордон з твариною

Річ у тім, що власникам тварин для виїзду за кордон потрібно мати низку підтверджувальних документів, а домашнім улюбленцям – щеплення. У Державній прикордонній службі України розповіли, як перетнути кордон з тваринами.

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  • Мікрочип та вакцинація

Прикордонники зазначають, що одне з найважливіших правил – чипування та вакцинація тварини проти сказу. Останню процедуру можна зробити з 12 тижнів віку тварини. Ідентифікація повинна бути зроблена раніше, ніж вакцинація.

Всі медичні дії повинні бути внесені у ветеринарно-санітарний паспорт, який видається у державній ветлікарні.

  • Тест на титри антитіл проти сказу

Ця процедура визначить, чи захищений домашній улюбленець від сказу. Тест потрібно робити не пізніше, ніж за три місяці до вивезення тварини за кордон, а також мінімально через 30 днів після дати вакцинації.

Також слід здійснити протипаразитарні обробки, якщо це є вимогою країни-призначення. І на черзі – отримання ветеринарного свідоцтва Ф-1 у державній лікарні ветеринарної медицини, яке діє протягом 72 години.

Чек-лист перетину кордону з тваринами / Інфографіка Держпродспоживслужба

  • Міжнародний ветеринарний сертифікат

Одержати міжнародний ветеринарний сертифікат можна, якщо подорожуєте:

  • залізничним транспортом зверніться до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону;
  • автомобілем до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону або до державного ветеринарного інспектора у пунктах пропуску, але заздалегідь уточнюйте режим роботи.

В ДПСУ додали, що цей чек-лист описує всі можливі кроки, щоб перетнути кордон. Оскільки на сьогодні діють спрощені вимоги у деяких країнах-сусідах, то не всі пункти необхідно здійснювати – детальніше за посиланням.