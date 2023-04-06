Біолог із Жешувського університету в Польщі Єва Венгжин розповіла, що лише за 3 місяці війни в Україні в Чорному морі загинуло від 37 до 48 000 морських китоподібних. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Biology Letters.

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Війна загрожує вимиранню морських тварин у Чорному морі

За словами авторів дослідження, внаслідок військового конфлікту дельфіни та морські свині можуть повністю зникнути у Чорному морі.

Мертвий дельфін, якого викинуло на берег / Фото Іван Русєв

Війна Росії проти України загрожує вимиранню морських тварин у Чорному морі / Фото Іван Русєв

Як розповіла Єва Венгжин, дикі тварини не застраховані від руйнівних наслідків війни. Однак про них практично не кажуть.

По-перше, тяжке становище інших істот часто затьмарюється людськими втратами. По-друге, проводити наукові дослідження під час війни надзвичайно складно,

— розповіла вона.

Вона також зазначила, що смертність морських ссавців важко вивчати. Один з авторів статті Іван Русєв, який проводить дослідження на узбережжі Чорного моря як науковий співробітник природного парку Тузловські лимани, помітив збільшення кількості мертвих дельфінів, викинутих на берег. Також йому надходили повідомлення про мертвих морських тварин з інших країн, які мають вихід до Чорного моря.

Морська свиня, яку викинуло на берег / Фото Іван Русєв

Мовиться, що дані, зібрані із соціальних мереж, виявили близько 2 500 трупів китоподібних, викинутих на узбережжя Чорного моря за 3 місяці дослідження. При цьому лише невеликий відсоток мертвих дельфінів і морських свиней викидається на берег – туші, що залишилися, опускаються на дно. Дослідники визначили, що 2 500 задокументованих випадків викиду на берег, ймовірно, являють собою загибель 37 500 – 48 000 за 3 місяці війни.

Через війну морські ссавці у Чорному морі на межі зникнення / Фото Іван Русєв

За словами Венгжин, усі три види китоподібних, що мешкають у Чорному морі (звичайна морська свиня, короткодзьобий звичайний дельфін та звичайна афаліна) занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи.