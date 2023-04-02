З Нідерландів до України прибули 11 собак-саперів
11 шукачів вибухівки передав київським правоохоронцям Фонд Говарда Баффета. Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.
Дивіться також Готова навіть загризти окупанта, – вівчарка Чейза "вступила" до лав військових Луганщини
До України приїхали дев'ять бельгійських вівчарок малінуа та дві німецькі вівчарки. Повідомляють, що попередньо собаки пройшли відбір та початковий курс тренування в кінологічному центрі Police Dogs Centre в Нідерландах. Їх навчали шукати вибухові речовини та зброю.
З минулого року ми тісно співпрацюємо з провідними кінологічними центрами Європи завдяки фонду Говарда Баффета. Сьогодні ми отримали додатково 11 нових собак, з яких 9 бельгійських та 2 німецьких вівчарки. Вони будуть служити на Київщині, допомагати людям та забезпечувати порядок,
– зазначив Андрій Нєбитов.
Службові собаки будуть передані спеціальним підрозділам з метою залучення їх до спецоперацій та на прифронтових територіях для:
- допомоги по розмінуванню;
- виявленню незаконного переміщення і зберігання вибухових речовин, зброї та боєприпасів.
Київським правоохоронцям передали 11 собак для розмінування Київщини / Фото поліції Київської області
Нещодавно фонд Говарда Баффета передав кінологам Київщини чотири спеціалізовані автомобілі для комфортного перевезення службових собак. Вони вже активно використовуються у повсякденній службі, протидії злочинності та забезпеченні публічної безпеки і порядку на території Київщини.