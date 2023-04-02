З Нідерландів до України прибули 11 собак-саперів

11 шукачів вибухівки передав київським правоохоронцям Фонд Говарда Баффета. Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.

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До України приїхали дев'ять бельгійських вівчарок малінуа та дві німецькі вівчарки. Повідомляють, що попередньо собаки пройшли відбір та початковий курс тренування в кінологічному центрі Police Dogs Centre в Нідерландах. Їх навчали шукати вибухові речовини та зброю.

З минулого року ми тісно співпрацюємо з провідними кінологічними центрами Європи завдяки фонду Говарда Баффета. Сьогодні ми отримали додатково 11 нових собак, з яких 9 бельгійських та 2 німецьких вівчарки. Вони будуть служити на Київщині, допомагати людям та забезпечувати порядок,

– зазначив Андрій Нєбитов.

Службові собаки будуть передані спеціальним підрозділам з метою залучення їх до спецоперацій та на прифронтових територіях для:

допомоги по розмінуванню;

виявленню незаконного переміщення і зберігання вибухових речовин, зброї та боєприпасів.

Київським правоохоронцям передали 11 собак для розмінування Київщини / Фото поліції Київської області​

Нещодавно фонд Говарда Баффета передав кінологам Київщини чотири спеціалізовані автомобілі для комфортного перевезення службових собак. Вони вже активно використовуються у повсякденній службі, протидії злочинності та забезпеченні публічної безпеки і порядку на території Київщини.