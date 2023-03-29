Так, серед інших собак найбільше прославилася Чейза – (Чічі). Вона боронить Донеччину та Луганщину у складі Луганської окремої бригади територіальної оборони.

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Чейза "генеральша" пережила російську окупацію. Прихід ворога зруйнував її спокій: спершу був гуркіт техніки, а потім вибухи. Тож собака "прийняла рішення" стати на захист своєї держави.

"Вступити" до лав військових вирішила самостійно – прибігла на блокпост, так і залишилась з українськими оборонцями. Як повідомили у Луганській окремій бригаді територіальної оборони, вона з'явилася саме тоді, коли бійці будували блокпост. Чейза підносила інструменти, також була з військовослужбовцями на стрільбах.

Вона прийшла до нас у перші дні війни. Її не злякали постріли та вибухи. Чейза готова навіть загризти будь-якого окупанта, – заявили військові.

Також собака супроводжує військовослужбовців від позицій до місця перепочинку.



Вівчарка Чейза / Фото з фейсбуку Луганської окремої бригади територіальної оборони​

Військові розповідають, що Чейза першою чує, коли щось негаразд. Жартують, що собака знає дуже багато таємних секретів підрозділу, але точно не розповість їх ворогу.

Прикордонник врятував собаку Джессіку і отримав нового члена сім'ї

Щодня українські військові рятують тваринок у гарячих точках. Нерідко вони ще й стають їхньою новою родиною. Саме так сталося із прикордонником Олегом та вівчаркою Джессікою.

Собака прийшла на позиції до прикордонників на Донеччині, коли воїни лиш почали їх облаштовувати. Бійці прихистили її, але найбільше вона прив'язалася до Олега. Одного разу, коли був ворожий обстріл, прикордонники встигли сховатися у безпечне місце, а Джессіка – ні.

Після обстрілу вона повернулася з пораненнями. Прикордонник Олег виходив свою бойову поранену подругу, й став для неї новим господарем.