Прикордонник Олег сказав до своєї бойової пораненої подруги Джесіки, яку він виходив після ворожого обстрілу на Донеччині, – "ще довго-довго житимеш!". Щемливу історію цих двох розповіла Державна прикордонна служба України.

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Історія Джесіки та прикордонника

Німецька вівчарка прийшла на позиції до прикордонників на Донеччині, коли воїни лиш почали їх облаштовувати. Вони прихистили пухнасту, дбали про неї та ділилися пайками. Але справжнім та вірним другом вона стала для прикордонника Олега, який обрав для неї кличку Джесіка. Саме на неї чотирилапа одразу відкликалася.

Разом із Джесікою несли службу на позиціях. Завжди була поруч. Вона дуже вдячна і розумна собака. Попереджала про небезпеку і ховалася разом з бійцями під час обстрілів,

– каже військовий.

Понад місяць Олег та Джесіка разом боронили країну, але одного разу прикордонники та собака потрапили під щільний обстріл. Бійці встигли потрапити у безпечне місце, а собака, на жаль, через дим та вогонь втратила орієнтир. Поранена вона приповзла до укриття – у неї були осколкові поранення голови, шиї та лап. Олег самотужки її лікував та виходжував.



Прикордонник Олег та Джесіка / Фото ДПСУ​

Згодом працівнику ДПСУ вдалося вивезти чотирилапу, і тепер вона у безпеці. Сьогодні дівчинка в хорошій формі і почувається чудово. Джесіка стала справжнім членом родини прикордонника.

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