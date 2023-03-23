ЗСУ погодувала собаку з дрона
Хорошим прикладом цього стала операція "Нагодуй побратима", відео якої було оприлюднено в соцмережах. Бійці ЗСУ захопили відео, на якому підгодовують собаку за допомогою керованих БПЛА.
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Так, у Мар'їнці, що на Донеччині, захисники з дрона скинули песику за кличкою Степан порцію сосисок.
Щоб підгодувати знайомого пса, замість ВОГів, які зазвичай скидаються на голови окупантів, українські захисники зафіксували на безпілотнику кілька сосисок. Після цього вони направили дрон у заданий сектор, де підготовлена посилка була скинута точно під ніс чотирилапого улюбленця.
Місія виконана! Пес ситий,
– прокоментували вони.
Пухнастий моментально впорався з ласощами, навіть не зрозумівши, звідки вони взялися.
Менш ніж за добу відео зібрало понад 290 тисяч переглядів та 27 тисяч вподобань. У коментарях користувачі висловили захоплення вчинком захисників:
- "Як я обожнюю наших хлопців, вони просто найкращі у світі",
- "Дякую вам, наші незламні герої",
- "Це смішно і мило одночасно",
- "Ви зробили мій день".
Поліцейські показали, як рятують собак на лінії фронту під Мар'їнкою
Попри постійні обстріли у прифронтових населених пунктах на Донбасі досі залишається багато людей. Екіпаж поліції "Білий Янгол" постійно допомагає виїхати людям на більш безпечні території країни. Однак поліцейські допомагають не лише людям, а й тваринкам.
Нещодавно поліцейські Василь Піпа та Володимир Райвич у Красногорівці знайшли пса, який довго не відходив від них, а потім заліз в авто і не захотів виходити з нього. Тварина була худою, у неї аж ребра стирчали. Їй була потрібна термінова допомога.