Хорошим прикладом цього стала операція "Нагодуй побратима", відео якої було оприлюднено в соцмережах. Бійці ЗСУ захопили відео, на якому підгодовують собаку за допомогою керованих БПЛА. Дивіться також У 14 бригаді "служить" єнот Байрактар: українські захисники прихистили полоскуна Так, у Мар'їнці, що на Донеччині, захисники з дрона скинули песику за кличкою Степан порцію сосисок.

Щоб підгодувати знайомого пса, замість ВОГів, які зазвичай скидаються на голови окупантів, українські захисники зафіксували на безпілотнику кілька сосисок. Після цього вони направили дрон у заданий сектор, де підготовлена посилка була скинута точно під ніс чотирилапого улюбленця.

Місія виконана! Пес ситий,

– прокоментували вони.

Пухнастий моментально впорався з ласощами, навіть не зрозумівши, звідки вони взялися.