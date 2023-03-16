"Білі Янголи" рятують тваринок на лінії фронту під Мар'їнкою

Поліцейські та волонтери активно долучаються до рятівних операцій на Мар'їнському напрямку, де залишаються жити пухнасті. Про це повідомляють у Національній поліції України.

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Нещодавно поліцейські Василь Піпа та Володимир Райвич у Красногорівці знайшли пса, який довго ніжився до них, а потім заліз в авто і не захотів виходити з нього. Тварина була худою, у неї аж ребра стирчали. Їй була потрібна термінова допомога. Великий та худий – аж ребра стирчать. Його підгодовували продавчині місцевої крамнички, але у прифронтовому місті їжі не вистачає навіть людям. Поліцейські не змогли пройти повз бідолашного,

– йдеться у повідомленні.

Як Бурана звали колишні господарі, невідомо. Зараз твариною опікуються волонтери з притулку у Кураховому. Проте на вулицях розбитих війною міст ще багато покинутих домашніх тварин, які ризикують не вижити там.



Поліцейські, які знайшли собаку, та врятували її / Фото Нацполіція



"Білі Янголи" рятують тваринок на лінії фронту під Мар'їнкою / Фото Нацполіція

"Янголи" не вперше рятують покинутих собак на Мар'їнському напрямку. Одного знайду прихистив у себе вдома Василь, іншого – його колега. Кудлатий Бім знайшов новий дім у відділі поліції міста Курахове, але його доводиться ділити з "Кулею". Останній з'явився у поліцейських ще у 2014 році та є своєрідним талісманом. Його знають не лише всі співробітники, а й відвідувачі.

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Правоохоронці закликають усіх небайдужих подбати про покинутих тварин або допомогти тим, хто ними опікується.