Бійці волинської бригади прихистили єнота
Єноту-полоскуну навіть виготовили власний паспорт. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка бригади Надія Замрига.
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Тварині приблизно 6 місяців. З бійцями ЗСУ єнот живе понад місяць. Зі слів пресофіцерки єнот сам прийшов на позиції.
Обрав собі за господаря одного з бійців, Назара. Коли прийшов заліз у його рюкзак. З того часу і "служить" з усіма,
– розповіла Замрига.
Військовослужбовець 14 ОМБр Назар / Фото 14-та окрема механізована бригада ім. князя Романа Великого
Скорочено єнота кличуть "Баріком". Тварина з характером і вже встигла "завоювати" авторитет у військовому колективі.
Він любить побешкетувати, особливо вночі – кидає речі в побратимів-людей, ховає все, що погано лежить, і бовтає лапами у воді, якщо така знайдеться.
Єнот вживається з котом / Фото: 14-та окрема механізована бригада ім. князя Романа Великого
Нещодавно Назар, якого Байрактар обрав собі за господаря, виготовив для єнота паспорт вакцинації.
Паспорт єнота / Фото: 14-та окрема механізована бригада ім. князя Романа Великого
Поліцейські показали, як рятують собак на лінії фронту під Мар'їнкою
Попри постійні обстріли у прифронтових населених пунктах на Донбасі досі залишається багато людей. Екіпаж поліції "Білий Янгол" постійно допомагає виїхати людям на більш безпечні території країни. Однак поліцейські допомагають не лише людям, а й тваринкам.
Нещодавно поліцейські Василь Піпа та Володимир Райвич у Красногорівці знайшли пса, який довго ніжився до них, а потім заліз в авто і не захотів виходити з нього. Тварина була худою, у неї аж ребра стирчали. Їй була потрібна термінова допомога.