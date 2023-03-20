Бійці волинської бригади прихистили єнота

Єноту-полоскуну навіть виготовили власний паспорт. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка бригади Надія Замрига.

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Тварині приблизно 6 місяців. З бійцями ЗСУ єнот живе понад місяць. Зі слів пресофіцерки єнот сам прийшов на позиції.

Обрав собі за господаря одного з бійців, Назара. Коли прийшов заліз у його рюкзак. З того часу і "служить" з усіма,
– розповіла Замрига.

Військовослужбовець 14 ОМБр Назар
Військовослужбовець 14 ОМБр Назар / Фото 14-та окрема механізована бригада ім. князя Романа Великого​​

Скорочено єнота кличуть "Баріком". Тварина з характером і вже встигла "завоювати" авторитет у військовому колективі.

Він любить побешкетувати, особливо вночі – кидає речі в побратимів-людей, ховає все, що погано лежить, і бовтає лапами у воді, якщо така знайдеться.

Єнота вживається з котом
Єнот вживається з котом / Фото: 14-та окрема механізована бригада ім. князя Романа Великого​

Нещодавно Назар, якого Байрактар обрав собі за господаря, виготовив для єнота паспорт вакцинації.

Паспорт єнота
Паспорт єнота / Фото: 14-та окрема механізована бригада ім. князя Романа Великого

Поліцейські показали, як рятують собак на лінії фронту під Мар'їнкою

Попри постійні обстріли у прифронтових населених пунктах на Донбасі досі залишається багато людей. Екіпаж поліції "Білий Янгол" постійно допомагає виїхати людям на більш безпечні території країни. Однак поліцейські допомагають не лише людям, а й тваринкам.

Нещодавно поліцейські Василь Піпа та Володимир Райвич у Красногорівці знайшли пса, який довго ніжився до них, а потім заліз в авто і не захотів виходити з нього. Тварина була худою, у неї аж ребра стирчали. Їй була потрібна термінова допомога.