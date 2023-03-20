Київські поліцейські врятували котика

Ймовірно, "пухнастик" потрапив у біду, коли шукав їжу. Відповідне відео опублікувала пресслужба Патрульної поліції Києва.

Дивіться також "Мають право на життя": поліцейські показали, як рятують собак на лінії фронту під Мар'їнкою Поліцейські Владислав Чернишенко, Вадим Петрачук та Аліна Харитонова під час патрулювання помітили на дорозі кошеня, яке застрягло головою в банці. Ймовірно, тваринка шукала їжу та потрапила у біду. Вона була дуже налякана та намагалась звільнитись. Охоронці порядку зупинились, щоб допомогти пухнастику. Інспектор Вадим Петрачук обережно зняв банку та звільнив чотирилапого. Врятований котик втік у двори,

– йдеться в повідомленні. У поліції закликали робити добрі справи, й не забувати про маленьких друзів. Нічна "спецоперація" з порятунку котика: дивіться відео

Киянка била цуценя та поїла його горілкою

У лютому інспектори з протидії домашньому насильству приїхали на виклик через конфлікт між сусідами. Посеред розкиданих речей вони помітили 3-місячне цуценя таксу, яке тремтіло та було налякане. На запитання правоохоронців, чому собака в такому стані та чи належні тут для неї умови для проживання жінка відповідати відмовилась.

Згодом вже від сусідів поліцейські дізнались, що власниця тварини постійно вчиняє сварки, знущається з собаки, прив'язує її до батареї та б'є. Аби чотирилапий менш дратував жінку та не скавчав – вона підпаювала його горілкою.

Правоохоронці вилучили тварину та склали протокол за жорстоке поводження з твариною. Суд оштрафував жінку на 3 400 гривень. Нині песиком опікується поліцейський.