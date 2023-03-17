Киянка била цуценя та поїла його горілкою

У лютому інспектори з протидії домашньому насильству приїхали на виклик через конфлікт між сусідами. Посеред розкиданих речей вони помітили цуценя такси, яке тремтіло та було налякане.

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На запитання правоохоронців, чому собака в такому стані та чи належні тут для неї умови для проживання жінка відповідати відмовилась.

У Києві поліцейські врятували тримісячне цуценя від жорстокої власниці / Фото Поліція Києва

Згодом вже від сусідів поліцейські дізнались, що власниця тварини постійно вчиняє сварки, знущається з собаки, прив'язує її до батареї та б'є.

Жодного разу порушниця не вигулювала песика на вулиці та морила його голодом. Сусіди, хто як міг підгодовували тварину. Аби чотирилапий менш дратував жінку та не скавчав – вона підпаювала його горілкою,

– розповідає старший лейтенант поліції Денис Матвієнко.

Він додав, що в квартирі не знайшли ані корму, ані інших харчів для цуценяти, не кажучи вже про посуд або інші речі для нього.

Правоохоронці вилучили тварину та склали протокол за жорстоке поводження з твариною. Суд оштрафував жінку на 3 400 гривень. Собаку помістили до ветклініки, де діагностували важку інфекційну хворобу. Денис разом з колегою придбали для песика необхідну вакцину.

Правоохоронці помістили тварину до ветеринарної клініки​ / Фото Поліція Києва