Як почувається ведмідь з Донеччини після зимової сплячки

У сплячку Бахмут впав у грудні. Як проходить адаптація та реабілітація ведмедя розповіла менеджерка з маркетингу ведмежого притулку Ольга Федорів.

Читайте також Ще житимеш довгі роки, – щемлива історія прикордонника та собаки, яку він врятував на Донеччині

У грудні Бахмут впав у сплячку і спав понад два місяці. Зараз він прокинувся та почувається добре.

Ми були дуже здивовані, коли Бахмут пішов на зимовий сон. Це на справді дуже гарний показник, що свідчить про те, що він добре проходить реабілітацію,

— розказала жінка.

Після того, як ведмеді прокидаються після зимового сну, годувати їх починають лише на третій день. Бо за цей час тварина знову може піти досипати. Спочатку один раз на день дають тільки овочі та горіхи, а вже за деякий час вводять у раціон м'ясо та рибу.



Ведмежата, які живуть у сусідньому вольєрі з Бахмутом / Фото Суспільне Донбас​

Зараз у Бахмута більш просторий вольєр. Він там гуляє досліджує територію, риє землю та спілкується з сусідами – ведмежатами, які живуть у сусідньому вольєрі. Саме це свідчить про відновлення природних інстинктів у нього.

Навесні доглядачі притулку проведуть медичний огляд Бахмута. І з огляду на те, як буде тривати подальша реабілітація та адаптація, будуть переводити в інший, більш просторий вольєр. Сусідів йому будуть підбирати за характером, щоб не агресували та подружились один з одним.

Ведмідь Бахмут вже вийшов із зимової сплячки / Фото Суспільне Донбас