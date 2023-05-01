Над Тузлівськими лиманами, над степовими ділянками, через Південну Бессарабію України, вже майже тиждень масово летять казкові птахи – бджолоїдки. Вперше я побачив їх 23 квітня. За день їх пролітає декілька тисяч, — написав науковець.

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За словами Івана Русєва, проліт цих неймовірно красивих птахів над Одеською областю триватиме понад місяць.

На Одещині помітили тисячі найяскравіших птахів Європи / Фото Іван Русєв

У період міграції на ночівлю бджолоїдки зазвичай влаштовуються на дерева або чагарники. Вільний від полювання час вони присвячують догляду за оперенням, старанно змащуючи і розгладжуючи дзьобом кожну пір'їнку. Вони часто купаються в піску або воді, щоб позбутися паразитів, а під час дощу приймають душ, розпустивши хвіст і крила.

Такий вигляд мають бджолоїдки / Фото Іван Русєв

Якщо атмосферний тиск низький, їх можна бачити десь поруч і дивиться як вони полюють за комахами. А особливо чутно як вони специфічно "співають", перекликаючись.

У нацпарк на Одещині повернулися червонокнижні фламінго

Раніше, 24 квітня, у національний парк "Тузлівські лимани", що на Одещині, прилетіли рожеві фламінго. Їх ціла зграя – 35 особин.

Останній раз вони були у нацпарку в грудні 2022 року. А тепер прилетіли наприкінці квітня.