У нацпарк на Одещині прилетіли рожеві фламінго

Їх ціла зграя – 35 особин. Про це повідомив доктор біологічних наук Іван Русєв.

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Останній раз вони були у нацпарку в грудні 2022 року. А тепер прилетіли наприкінці квітня.

Природоохоронець нашого нацпарку, Котляренко Олександр, сьогодні їх першим побачив і будучи неймовірно враженим ними, довго спостерігав за ними, нарахувавши понад 35 таких яскравих птахів. І полетіли вони від нашого нацпарку вздовж узбережжя в напрям дельти Дунаю,

— зазначив еколог у своєму дописі.

До нацпарку на Одещині прилетіли фламінго / Фото Івана Русєва

Також він додав, що фламінго – зграєві птахи й вони ніколи не живуть поодинці. Яскраво рожевий колір у цих птахів утворюється завдяки каротину, який потрапляє до їх організму. Це відбувається коли вони поглинають водорості, рачків та інших мешканців водного світу.

У сімейному укладі життя фламінго панує рівноправність – і тато, і мама беруть участь у процесі виношування, а потім і вихованні малюків.