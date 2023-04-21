В центральному парку Житомира гуляє дикий кабан

Інформацію щодо дикого кабана передали екологічній інспекції, поліції, ДСНС та Центру захисту тварин. Директор КП "Парк" Сергій Бондар каже, що про тварину дізнався від працівника парку ввечері 19 квітня.

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Зателефонував мій працівник-електрик, який проживає на набережній і відправив фотографії. На території парку з'явився дикий кабан. Він досить великий, візуально близько 150 кілограмів, тварина агресивно не поводилася,

– говорить Бондар.

Охорона по камерах спостереження відстежує де перебуває дикий звір на території парку. Директор КП "Парк" застерігає, що не варто наближатися близько до дикого звіра, адже це може бути небезпечно.

Кабан гуляє парком / Фото Тетяна Дукач для Суспільне Житомир​

Він додав: "якщо кабан реагує на вас спокійно, коли ви підходите до нього на відстань 10 – 15 метрів і нічого не відбувається – це не означає, що через хвилину він не може кинутися в бік людини і не нанести їй якесь ушкодження".

Тварину намагалися спіймати – марно

20 квітня тварину намагались спіймати фахівці Баранівського лісгоспу. Але не вдало, тож буде друга спроба.

За допомогою клітки-пастки, приманивши його кормами та кукурудзою, спробуємо відловити. Після чого ми деякий час його притримаємо, поспостерігаємо за ним, ветеринар огляне його. Можливо зробимо аналіз крові, чи тварина не хвора,

– розповів мисливствознавець Андрій Шатило.

Якщо все буде добре, то кабана повернуть в мисливські угіддя, в її природне середовище.

Дикого кабана планують спіймати у клітку-пастку / Фото Тетяна Дукач для Суспільне Житомир​​

Водночас кандидат біологічних наук Іван Хомяк пояснює появу таких тварин у містах військовими діями. Через значні руйнації на Київщині чимало представників дикої природи почали шукати нові домівки та зближуватися з людиною.