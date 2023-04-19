На Закарпатті врятували маленьке ведмежа, яке прибилося до людей

Мешканці села протягом декількох днів спостерігали появу малого ведмежати. Про це повідомили у пресслужбі Ужанського національного природного парку.

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Працівники парку вирішили вилучити ведмежатко, щоб уникнути його загибелі.

До села негайно виїхали співробітники відділу державної охорони природно-заповідного фонду, які забрали малюка до Великого Березного і передали його під опіку провідного наукового співробітника Парку Нелі Коваль,

– розповіли в установі.

На Закарпатті врятували маленьке ведмежа, яке прибилося до людей / Фото Ужанський нацпарк​

На Закарпатті врятували маленьке ведмежа, яке прибилося до людей / Фото Ужанський нацпарк​​

Пізніше ведмежа відвезли на реабілітацію до Національного природного парку "Синевир". Однак це не кінцева зупинка. Планується подальший трансфер тварини до одного з європейських центрів, який спеціалізується на реабілітації диких тварин. В кінцевому підсумку ведмежа повернуть у дику природу – туди, звідки його вилучили природоохоронці.

Таку згоду вже надала грецька недержавна організація ARCTUROS.

Ведмежа пройде реабілітацію / Фото Ужанський нацпарк

Пізніше тварину повернуть у дику природу / Фото Ужанський нацпарк

У Києві врятували покинутого єнота

У одній з київських квартир знайшли єнота, який через тривалу відсутність свого господаря розгромив майже усе, що там було. Тварину забрали зоозахисники з Kyiv Animal Rescue Group.

Єнот багато днів перебував у квартирі сам. Іноді до нього заходив сусід, аби нагодувати. Тварина жила сама і поступово розтрощила усю квартиру. Через це сусід вирішив викликати рятувальників, адже речі та меблі продовжили псуватися.