У Києві врятували покинутого єнота, який розтрощив квартиру

Єнот багато днів перебував у квартирі сам. Іноді до нього заходив сусід, аби нагодувати.

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Тварина жила сама і поступово розтрощила усю квартиру. Через це сусід вирішив викликати рятувальників, адже речі та меблі продовжили псуватися.

Нині місце, де перебуває господар єнота, залишається невідомим. Версії сусідів щодо власника тварини різняться.

У столиці єнот поступово розтрощив квартиру, бо господар пропав / Фото Kyiv Animal Rescue Group​

Єнот перебуватиме у Центрі порятунку, поки не знайдуть його господаря. Містян просять пам'ятати, що єноти це дикі тварини й життя вдома у клітці не для них.

Воїни ЗСУ врятували у Бахмуті сову, яка постраждала через ПТУР

Бійці 127-ї окремої бригади ТРО опублікували відео порятунку сови, яка застрягла у гілках дерева. "Спецоперацію" з порятунку птахи провели у Бахмуті, де "палає пекло".

На відео видно, як воїн якоюсь тканиною знімає бідолашну сову з гілок одного із дерев. Як виявилося, птах зачепився лапою за волосінь від ПТУРа (протитанкова керована ракета), через що й опинився у пастці. Українські військові звільнили сову під звуки вибухів, які лунали раз за разом. Врятувавши сову, бійці відпустили її на волю.