Що робити в таких ситуаціях, повідомили в одній із київських спільнот.

В Україні розпочався білкопад

На жаль, часто білочки випадають з гнізд або їх гублять мами, чи дістають хижаки з гнізда і тоді вони не можуть самостійно повернутися в гніздо. Таким білочкам потрібна допомога, без якої вони загинуть.



В Україні розпочався білкопад / Фото з фейсбуку ЗооВарта ​

Що робити?

У спільноті зазначили, якщо білка не активна, лежить або сидить нерухома і важко дихає, то їй потрібна термінова допомога.

Якщо знайшли білченя не пораненого, то по можливості зачекайте не далеко, щоб його ніхто не з'їв. За ним може повернутися мама і забрати його,

– йдеться у повідомленні.

Однак, додали, якщо знайшли білченя і не знаєте, як йому допомогти, то звертатись за таким номером: 380681017314 (Вікторія). За цими контактами дадуть усі рекомендації, як врятувати малюка чи заберуть його на виховання.