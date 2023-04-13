Бійці ЗСУ врятували сову, що потрапила у біду через ПТУР

Цього разу бійці 127-ї окремої бригади ТРО опублікували відео порятунку сови, яка застрягла у гілках дерева. "Спецоперацію" з порятунку птахи провели у Бахмуті, де "палає пекло", – російські окупанти намагаються захопити цю територію, і попри вибухи та оборону, воїни знаходять час, щоб допомогти тваринам, що потрапили у біду.

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На відео видно, як воїн якоюсь тканиною знімає бідолашну сову з гілок одного із дерев. Як виявилося, птах зачепився лапою за волосінь від ПТУРа (протитанкова керована ракета), через що й опинився у пастці.

Взяли… прилад нічного бачення. Знімаємо мотузки від ПТУРа, заплуталася і висіла на дереві... Скоро полетиш,

– каже один із солдатів.

Українські військові звільнили сову під звуки вибухів, які лунали раз за разом. Врятувавши сову, бійці відпустили її на волю, а самі продовжили боронити місто від російської навали.

Як бійці ЗСУ рятували сову: дивіться відео

Бійці ЗСУ провели "спецоперацію" з порятунку їжачка

Днями військові показали як врятували маленького їжачка, який став заручником людської пастки. На відео бійці Сил оборони рятують їжачка, який заліз у пошуках їжі в обрізану пластикову пляшку. Колючий застряг у ній, ризикуючи загинути.

На щастя, один із воїнів помітив нещасну тваринку, і визволив її з пастки за допомогою ножа.