На українські позиції забрів "підрозділ" кабанчиків
Таке трапилося знову. Цього разу на українські позиції забрів неймовірно милий "підрозділ" кабанчиків.
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Ймовірно, тварини вирішили пошукати собі поруч із військовими якусь їжу. Це помітили воїни, привіталися з ними, і "повідомили", що наразі підмога не потрібна, попросивши покинути територію, оскільки на ній небезпечно.
Привіт. Тут небезпечно. Давайте звідси, марш. Немає нічого. Ану, марш звідси. Капець якийсь. Прийшли до нас на позицію,
— прокоментував несподіваний візит один із бійців.
Після зустрічі із місцевою фауною, захисник знову повернувся пити каву на свою імпровізовану "мансарду".
Українські захисники отримали підкріплення: кумедне відео
Бійці ЗСУ потрапили в оточення корів
Нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому бійці ЗСУ зустрілися з коровами, які випадково заблукали на їхні позиції. Військові пожартували, що їх "взяли у кільце".
Опинившись у фактичному "оточенні", захоплені солдати вирішили не чинити опір, віддавшись на милість стада. Зауважимо, корови застосували дуже ефективну тактику, заставши українських військових зненацька.
В окопі ЗСУ оселився бобер
Днями у соціальних мережах також з'явилося кумедне відео з бобром. Тварина вирішила зайняти позиції українських військових, оселившись в їхньому окопі.
Вочевидь, бобер не узгодив свої плани з господарями, тобто безпосередньо з бійцями ЗСУ. Солдати намагалися випровадити гостя, але, здається, йому ну дуже сподобалося і він не збирався йти.