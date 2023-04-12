На українські позиції забрів "підрозділ" кабанчиків

Таке трапилося знову. Цього разу на українські позиції забрів неймовірно милий "підрозділ" кабанчиків.

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Ймовірно, тварини вирішили пошукати собі поруч із військовими якусь їжу. Це помітили воїни, привіталися з ними, і "повідомили", що наразі підмога не потрібна, попросивши покинути територію, оскільки на ній небезпечно.

Привіт. Тут небезпечно. Давайте звідси, марш. Немає нічого. Ану, марш звідси. Капець якийсь. Прийшли до нас на позицію,

— прокоментував несподіваний візит один із бійців.

Після зустрічі із місцевою фауною, захисник знову повернувся пити каву на свою імпровізовану "мансарду".

Українські захисники отримали підкріплення: кумедне відео

Бійці ЗСУ потрапили в оточення корів

Нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому бійці ЗСУ зустрілися з коровами, які випадково заблукали на їхні позиції. Військові пожартували, що їх "взяли у кільце".

Опинившись у фактичному "оточенні", захоплені солдати вирішили не чинити опір, віддавшись на милість стада. Зауважимо, корови застосували дуже ефективну тактику, заставши українських військових зненацька.

В окопі ЗСУ оселився бобер

Днями у соціальних мережах також з'явилося кумедне відео з бобром. Тварина вирішила зайняти позиції українських військових, оселившись в їхньому окопі.

Вочевидь, бобер не узгодив свої плани з господарями, тобто безпосередньо з бійцями ЗСУ. Солдати намагалися випровадити гостя, але, здається, йому ну дуже сподобалося і він не збирався йти.