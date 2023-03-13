Бійці ЗСУ потрапили в оточення корів

Нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому бійці ЗСУ зустрілися з коровами, які випадково заблукали на їхні позиції. Військові пожартували, що їх "взяли у кільце".

Дивіться також Сидів на прив'язку біля ракетної вирви: поліцейські врятували покинутого собаку Блека в Херсоні

Опинившись у фактичному "оточенні", захоплені солдати вирішили не чинити опір, віддавшись на милість стада.

Вони беруть нас, походу, у кільце!

— прокоментував один із військових.

Зауважимо, корови застосували дуже ефективну тактику, заставши українських військових зненацька.

Тварини здійснили справжній тактичний маневр – декілька корів підійшли прямо до окопів воїнів. Коли один із них вийшов назовні, то помітив, що навколо самі корови.

Ймовірно, тварини вирішили повторити дії українських захисників, які роблять так із російськими окупантами – "беруть їх у кільце" .

Бійці ЗСУ зустрілися з коровами, які випадково заблукали на їхні позиції: дивіться відео

Буданов показав кота, який живе в ГУР

В будівлі, де функціонує Головне управління розвідки нашої держави, мешкає чотирилапий пухнастик. Йдеться про кота з кличкою Гюнтер – про нього детально розповів очільник відомства Кирило Буданов.