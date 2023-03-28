В окопі ЗСУ оселився бобер

Вочевидь, бобер не узгодив свої плани з господарями, тобто безпосередньо з бійцями ЗСУ. Солдати намагалися випровадити гостя, але, здається, йому ну дуже сподобалося і він не збирався йти. Дивіться також Ще житимеш довгі роки, – щемлива історія прикордонника та собаки, яку він врятував на Донеччині

Як видно на опублікованих кадрах, тварина обмилувала собі один з окопів, які українські захисники облаштували у посадці. Воїни помітили тварину на своїх позиціях, і спробували виселити, але всі зусилля провалилися. Незвичайний сусід виявився досить "бойовим".

Один із солдатів витягнув непроханого гостя з окопу, але той лише продемонстрував впертий характер і повернувся назад, гордо лізучи ще далі. Бобер аж ніяк не зважав на думку бійців, тож їм не залишалося нічого більше, як змиритися і прийняти його у себе.

В окопі ЗСУ оселився бобер: дивіться відео

Українські прикордонники показали свого наймилішого сусіда

На фронті захисники-прикордонники постійно діляться милими відео зі своїх позицій за участі маленьких друзів. Цього разу вони показали українцям польового хом'яка. Відео було знято під містом Вугледар на Донеччині. Гризун живе поруч із бійцями, що захищають цей напрямок фронту.

На кадрах один із прикордонників підкинув у нірку польовій тваринці шматок печива. Гризун спершу намагався підхопити їжу, але потім став шукати, ймовірно, щось смачніше. Далі вугледарський хом'як просто почав бігати довкола, перелізаючи через стіл, дроти й поміж укріплень бліндажа прикордонників.