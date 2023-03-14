Українські прикордонники показали свого пухнастого "побратима"

Відео було знято під містом Вугледар на Донеччині. Гризун живе поруч із бійцями, що захищають цей напрямок фронту.

Дивіться також Сидів на прив'язку біля ракетної вирви: поліцейські врятували покинутого собаку Блека в Херсоні

Вугледарський хом'як – наймиліший сусід прикордонників,

– зазначили захисники.

На кадрах один із прикордонників підкинув у нірку польовій тваринці шматок печива. Гризун спершу намагався підхопити їжу, але потім став шукати, ймовірно, щось смачніше.

Далі вугледарський хом'як просто почав бігати довкола, перелізаючи через стіл, дроти й поміж укріплень бліндажа прикордонників.

Це, мабуть, наймиліше відео, яке ви побачите сьогодні!

Милий хом'як живе поруч із бійцями: дивіться відео

Бійці ЗСУ потрапили в оточення корів

Нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому бійці ЗСУ зустрілися з коровами, які випадково заблукали на їхні позиції. Військові пожартували, що їх "взяли у кільце".

Опинившись у фактичному "оточенні", захоплені солдати вирішили не чинити опір, віддавшись на милість стада. Зауважимо, корови застосували дуже ефективну тактику, заставши українських військових зненацька.