Бійці ЗСУ провели "спецоперацію" з порятунку їжачка

Цього разу військові показали як врятували маленького їжачка. Тварина стала заручником пастки, яку їй залишили люди.

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На відео бійці Сил оборони рятують їжачка, який заліз у пошуках їжі в обрізану пластикову пляшку. Колючий застряг у ній, ризикуючи загинути.

На щастя, один із воїнів помітив нещасну тваринку, і визволив її з пастки за допомогою ножа. Після успішної "операції" їжачка відпустили на волю – тепер малий точно уважніше шукатиме їжу, аби не потрапити у таку пастку знову.

Не розкидайте, будь ласка, сміття,

— закликав військовий.

Він підкреслив, що від цього страждають ось такі маленькі тварини, які в результаті можуть загинути саме від цього.

Як українські захисники врятували їжачка: дивіться відео

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