Бійці ЗСУ провели "спецоперацію" з порятунку їжачка
Цього разу військові показали як врятували маленького їжачка. Тварина стала заручником пастки, яку їй залишили люди.
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На відео бійці Сил оборони рятують їжачка, який заліз у пошуках їжі в обрізану пластикову пляшку. Колючий застряг у ній, ризикуючи загинути.
На щастя, один із воїнів помітив нещасну тваринку, і визволив її з пастки за допомогою ножа. Після успішної "операції" їжачка відпустили на волю – тепер малий точно уважніше шукатиме їжу, аби не потрапити у таку пастку знову.
Не розкидайте, будь ласка, сміття,
— закликав військовий.
Він підкреслив, що від цього страждають ось такі маленькі тварини, які в результаті можуть загинути саме від цього.
Як українські захисники врятували їжачка: дивіться відео
Бійці ЗСУ пристосували дрон для скидання сосисок голодному собаці
У Мар'їнці, що на Донеччині, захисники з дрона скинули песику за кличкою Степан порцію сосисок. Щоб підгодувати знайомого пса, замість ВОГів, які зазвичай скидаються на голови окупантів, українські захисники зафіксували на безпілотнику кілька сосисок. Після цього вони направили дрон у заданий сектор, де підготовлена посилка була скинута під ніс чотирилапого.
В окопі ЗСУ оселився бобер
Днями у соціальних мережах з'явилося кумедне відео з бобром, який вирішив зайняти позиції українських військових. Він оселився в їхньому окопі.
Вочевидь, бобер не узгодив свої плани з господарями, тобто безпосередньо з бійцями ЗСУ. Солдати намагалися випровадити гостя, але, здається, йому ну дуже сподобалося і він не збирався йти.