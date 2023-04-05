Захисник намагається приручити дику нутрію Військовий називає дику тварину другом і вже дав їй прізвисько – Машунька Андріївна. Військовий медик Андрій ділиться їхнім спілкуванням у TikTok.

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Тварина почала приходити у гості на позицію військових кілька місяців тому. Відтоді її почали підгодовувати.

Нині Андрій регулярно публікує відео, де намагається змотивувати тварину підійти якнайближче та погодувати смаколиками. На прохання глядачів тварині дали ім'я – Манька, але боєць називає її Машунька Андріївна.

Нутрію підгодовують смачненьким: дивіться відео

Чоловік дуже полюбив тварину, і нещодавно, 1 квітня, його товариші вирішили розіграти. Вони сказали побратиму, що з'їли Маньку.

Мене ледве кондратій не схопив. Ви уявляєте? А тут приїхав, вона на місці, аж попустило,

– розповів Андрій.

У нутрії є своя нірка неподалік позицій українських захисників, тому вони частенько навідуються туди, щоб принести смачненького "бойовій подрузі".

Боєць намагається приручити дику нутрію: дивіться відео

В окопі ЗСУ оселився бобер

Днями у соціальних мережах з'явилося кумедне відео з бобром, який вирішив зайняти позиції українських військових. Він оселився в їхньому окопі.

Вочевидь, бобер не узгодив свої плани з господарями, тобто безпосередньо з бійцями ЗСУ. Солдати намагалися випровадити гостя, але, здається, йому ну дуже сподобалося і він не збирався йти.