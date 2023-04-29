За словами рятувальників, тварина була добре соціалізована до втечі. Як з'ясувалося, чоловік тримав тварину як екзотичного улюбленця.

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Рятувальники тварин оголосили про те, що в понеділок у Баррі, що у Вельсі, було спіймано лисеня на прізвисько Тінь, що належить до виведеної в неволі лінії північноамериканських червоних лисиць. Цей вид відомий великими та пухнастими хвостами.

У Британії врятували рідкісне чорне лисеня / Фото Black Foxes UK

У своєму повідомленні в Facebook рятувальна служба повідомила радісну новину, а також розповіла про те, наскільки складним був процес.

Ми отримали сотні дзвінків і повідомлень, і спроби знайти власника виявилися безрезультатними,

— йдеться в повідомленні організації.

Через нестачу ресурсів рятувальники були обмежені у своїх можливостях і просили громадськість дзвонити лише в тому випадку, якщо тварину поранено. Їм вдалося зробити кілька спроб зловити лисицю, але зрештою вони виявилися безрезультатними.

Все ж хижака вдалося спіймати

Організація Black Foxes UK звернулася за допомогою до місцевої адміністрації з контролю за тваринами та місцевої організації з порятунку кішок Shua Trust Home and Sanctuary. Останній вдалося зловити лисицю в понеділок 24 квітня 2023 року.

Ветклініка Vets4Pets вилікувала лисеня / Фото Black Foxes UK

Далі вони повідомили, що самця лисиці, якому на вигляд близько двох років, рятувальники назвали Тінь. Ветклініка Vets4Pets вилікувала лисеня, йому була надана необхідна увага.

Співробітники служби порятунку додали, що Тінь дуже впевнено почувається поруч із людьми й, очевидно, був добре соціалізований до втечі. Black Foxes UK знайшли для нього надійний дім у компанії Animals Interactive.