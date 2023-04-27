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Насамперед слід пояснити, що таке нейромережа. Це набір алгоритмів, розроблених з метою якісного розпізнавання закономірностей. Їх змоделювали по типу людської нервової системи. Простіше кажучи, елементи програмного коду формують нейронну сітку. Тобто кожен окремий нейрон сприймає дані, що надходять, опрацьовує їх та передає за допомогою синапсу.

Нейромережі для малювання стають дедалі якіснішими та деталізованими. Користувачу взагалі не потрібно вміти малювати – достатньо просто коректно сформулювати запит.

Нейромережа намалювала тварин, існування яких неможливе

Так, у мережі з'явилися доволі цікаві ілюстрації, що були зроблені за допомогою штучного інтелекту. Збірку цих малюнків назвали "Енциклопедія неможливих гібридів тварин".

На світлинах видно найдивніші поєднання різних тварин, наприклад, лисиці та птиці, кроля та сови, мавпи та ведмедя, норки та змії тощо.