У нацпарку Чаду помітили левицю, яку вважали "вимерлою"

Фотографію левиці опублікувала команда природоохоронців Чаду та нью-йоркського Товариства охорони дикої природи (WCS). Знімок зробили за допомогою дистанційної фотопастки.

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На фото зображена чудова, дуже здорова доросла левиця, віком близько п'яти років. Я впевнений, що вона не одна,

– заявив BBC виконавчий директор Програми великих кішок WCS Люк Хантер.

Він додав, що це дуже обнадійливо, адже самки є основою будь-якої популяції левів, і вони не є великими мандрівниками: живуть там, де є здобич і де безпечно виховувати своїх дитинчат.

За його словами, її присутність є ранньою ознакою відновлення популяції левів.

Знімок був зроблений віддаленою камерою на заповідній території ще в лютому, а опублікували його тільки у минулий четвер.

У нацпарку в Чаді помітили левицю, яку вважали вимерлою на цій території / WCS

Леви не вимерли на цій території

У 2014 році Червоний список тварин, що перебувають під загрозою зникнення, дійшов висновку, що леви в Сена-Ура вимерли. Але виявилося, що це не так.

Понад десять років тому цей регіон пережив період жорстокого організованого браконьєрства, але з того часу уряди Камеруну і Чаду взяли на себе зобов'язання щодо збереження природи. Це дало змогу покращити охорону нацпарку, тож популяції диких тварин зараз починають відновлюватися.

Доктор Хантер каже, що в дикій природі залишилося близько 22 000 – 24 000 левів, переважна більшість з яких належать до південного підвиду, що мешкають на сході та півдні Африки. У західній і центральній Африці налічується менш як 1 000 північних левів.

Міжнародний союз охорони природи класифікує левів як "вразливих", а не вимерлих тварин.