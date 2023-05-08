Кияни вдома виростили єнота, якого знайшли в деокупованому Ірпені

В деокупованому Ірпені поліцейський знайшов п'ятьох єнотів-полоскунів. Одного він забрав і привіз батькам додому, зі словами: "от вам Проня Батьківна". Так у киян і з'явилася незвичайна домашня тварина. Читайте також У Чорнобилі показали дивовижну істоту, в якої зубів більше, ніж в акули

Потім виявилося, що єнот – хлопчик, але він не мав заперечень щодо жіночого прізвища і родини, яка стала для нього сім'єю. Проню привезли до ветеринара, зробили щеплення та документи і стали шукати зоопарк, де б погодилися забрати малюка. Скрізь відмовлялися, а Проня тим часом підростав.

Єнот Проня Батьківна / Фото з фейсбуку Ольги Коростелевої​

Його вигулювали, паралельно він вчився жити в соціумі та звичайній квартирі. Спить він залежно від настрою – інколи у шафі, або ж з опікунами – Аллою та Михайлом.

Єнот із своїми опікунами на прогулянці / Фото з фейсбуку Ольги Коростелевої​

Годують єнота собачим кормом, є в нього, як у гурмана, і свої уподобання – креветки, усякі горішки та польський сир Мааздамер. У єнота є й улюблені іграшки, пластикові та м'які; серед них він особливо виділяє зубну щітку.

Проня відгукується на ім'я і розуміє, коли його звуть на прогулянку. Він обожнює воду і з великим задоволенням плаває, хоча через повідець – не дуже далеко.

Проня дуже любить воду / Фото з фейсбуку Ольги Коростелевої​

Коли тваринка трохи підросла, її нарешті погодилися взяти в один із зоокуточків – на тиждень, щоб подивитися, як вона себе поводитиме.

Ми його привезли разом із кормом і всіма іграшками. На другий день не витримали і поїхали, щоб обережно, не показуючись на очі, подивитися на нього. Проня здалеку упізнав сина, почав несамовито цокотіти, кинувся на руки, почав облизувати. І ми не змогли його залишити,

– розповідає Алла.

Вдома єнот, як дитина, трошки шкодить, але коли виходить зустрічати хазяїв з роботи і цілує їх, йому усе прощають.