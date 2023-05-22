Зараз було виявлено, що рожеві птахи ще й вперше тут гніздяться. Там нарахували понад 500 птахів. Про це розповів доктор біологічних наук Іван Русев.

На жаль, птахи обрали невдале місце для гніздування – біля населеного пункту, де багато людей і собак. Тож людям нагадують, що пернатих не можна лякати – не варто підходити до фламінго ближче ніж 300 метрів, особливо до їх місць гніздування.

Дайте їм шанс відгніздуватися і щороку вони будуть нашими й вашими гостями, а також будуть неповторною візитівкою Українського Причорномор'я,

– наголосив Русев.

Також фламінго намагалися гніздуватися у Херсонській області, але покинули цей регіон через війну. Зграя фламінго в Одеській області / Фото Іван Русев

До слова, птахи окольцовані, тож скоро дізнаються де, коли та хто кільцював рідкісних пернатих.

У нацпарку на Одещині вперше гніздяться фламінго​ / Фото Іван Русев

Інформаційна табличка для людей / Фото Іван Русев​

Нагадаємо, що ці птахи внесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи.

У Чорнобилі показали білосніжного пернатого

У Чорнобильському заповіднику показали птаха, який не боїться людей і за потреби може захиститися, напавши. Мовиться про лебедя-шипуна.

Лебідь-шипун – птах, якого важко назвати диким, адже він не дуже боїться людей, а, інколи, приваблений дармовою їжею, стає напівдомашнім. Однак насправді – це великий сильний пернатий із родини качиних, який вміє захиститися навіть від таких зубастих хижаків, як лисиця чи єнотоподібний собака.