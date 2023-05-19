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Який вигляд має оленятко

На світлині, яку зробила фотопастка, видно, як маленький олень обережно крокує лісом. Вочевидь, звір іде за своєю мамою. Співробітники заповідника розповідають, що оленю щонайменше тиждень. Адже саме в такому віці вони починають ходити.

А до того вони тихо лежать у заростях, де їх народила олениця, і встають на ноги лише для того, щоб поживитися маминим молоком,

– йдеться у повідомленні.

Відповідно до спостережень експертів це вид оленя благородного.

У Чорнобилі показали оленятко, якому лише тиждень / Кадр з фотопасток проєкту Полісся – дика природа без кордонів

Що відомо про цей вид

Олень благородний – це найпоширеніший вид оленів у світі. Благородний олень з давніх-давен мешкав в лісостеповій зоні та вздовж всієї південної смуги лісів. Переслідування людьми, освоєння людиною цілинних земель, вирубування лісу призвели до того, що більш-менш суцільний ареал олені мають лише в Сибіру.

Сьогодні вид благородного оленя є найбільш численним серед усіх копитних. Довжина тіла оленя благородного може сягати трохи більше як два метри, 15 сантиметрів з яких – це хвіст. Взимку шерсть сірувато-бура, влітку – більше червонувато-бура. А характерні плями на спині з'являються в телят у перші місяці життя.

Обов'язковим етапом життєвого циклу є скидання рогів. Самці роблять це щороку сезонно.

У Чорнобилі показали білосніжного пернатого

У Чорнобильському заповіднику показали птаха, який не боїться людей і за потреби може захиститися, напавши. Мовиться про лебедя-шипуна.

Лебідь-шипун – птах, якого важко назвати диким, адже він не дуже боїться людей, а, інколи, приваблений дармовою їжею, стає напівдомашнім. Однак насправді – це великий сильний пернатий із родини качиних, який вміє захиститися навіть від таких зубастих хижаків, як лисиця чи єнотоподібний собака.