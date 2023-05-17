Миле відео опублікували в соціальних мережах. На ньому качка з десятком каченят переходить дорогу на Поштовій площі в супроводі киян і співробітників поліції.

Дивіться також В Луцькому зоопарку вигодували капуцина, від якого відмовилася матір: кумедні кадри малюка Операція порятунку каченят За словами пресслужби поліції Подільського району, на Поштовій площі до поліцейських підбігла жінка та повідомила, що перед світлофором стоїть качка з каченятами.

Тварина могла піти під колеса автомобілів, тому поліцейські зупинили рух. Проте на той момент люди вже оточили каченят і перевели їх через дорогу. Перейшовши, качина родина почимчикувала в бік Дніпра.

Вже всі разом (кияни та поліцейські) перевели каченят до церкви Різдва Христового. І качка з виводком почимчикувала за будівлю храму, десь у бік Дніпра,

– розповіли в поліції Подільського району.

Як качка з малюками переходила дорогу: дивіться відео

Як качка опинилася посеред мегаполісу

Зоологи зазначають, що зазвичай качки висиджують каченят на схилах, адже там немає хижаків. Згодом сім'я переходить до річки, бо це зона годування. Перебуваючи на воді, птахи мають більше шансів вижити, тому що поряд немає котів, собак або щурів.

Натомість є інші птахи, які можуть заподіяти качкам шкоди. Проте якщо сім'я заховається в очереті, то зможе себе убезпечити. Однак зоозахисники кажуть, що в Києві з зарослями очеретів є проблема: вони розташовані лише вглибині Труханового острова.

Тому, найімовірніше, качка висиділа каченят десь на схилах Дніпра, поруч із фунікулером.

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