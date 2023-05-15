Тваринку врятувала блискавична реакція будівельників. Вони залучили екскаватор для його визволення із пастки, в яку той потрапив. Відео порятунку з'явилося в мережі, й вразило користувачів.

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В Києві маленький їжак, рятуючись від спеки, забрався у водойму та ледь не потонув.

Інцидент стався на Оболоні,

– йдеться у повідомленні.

Тваринка влізла у воду, але почала тонути. Чоловіки, які працювали поблизу водоймища на будівництві на Оболоні, помітили їжака у біді. На щастя, його вдалося витягти з води за допомогою екскаватора.

Як у Києві за допомогою екскаватора рятували їжачка, що тонув: відео

Львівські волонтери врятували лисенят

До львівської організації "Домівка Врятованих Тварин" за декілька днів двічі привезли лисенят. Тварини втратили матерів та були врятовані від мисливців.

БО "Домівка Врятованих Тварин" повідомляє, що почастішали випадки людських знущань з тварин. Волонтери просять зупинитися.