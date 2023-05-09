Львівські волонтери закликають не вбивати тварин

БО "Домівка Врятованих Тварин" повідомляє, що почастішали випадки людських знущань з тварин. Волонтери просять зупинитися.

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Ми працюємо вже не перший рік. Але все не перестаємо дивуватись людській жорстокості… За останні декілька днів 2 випадки,

– йдеться у повідомленні.

У першому випадку люди забили маму лисицю та її виводок, окрім однієї малечі. Її життя вдалося зберегти завдяки небайдужій жінці, яка просто йшла повз, й в останню хвилину забрала його. Одні так жорстоко себе поводять, а інші рятують.

Львівські волонтери врятували лисеня / Фото Домівка Врятованих Тварин​

В другому – п ривезли 5 лисенят, зовсім крихіток. Цю малечу хотіли застрелити мисливці, але їм пощастило і чоловік їх забрав та привіз в Домівку.

Лисенята, яких привезли у притулок / Фото Домівка Врятованих Тварин

Захисники тварин завдають питання: "Хто дав право людям вирішувати – кому жити, а кому ні? Вартує задуматись, а які ж люди насправді нас оточують?".

Зверніть увагу: організація Black Foxes UK у Британії почала отримувати численні повідомлення про покинуту "сріблясто-чорну лисицю", відтоді вони розробляли план спіймання істоти. Рідкісний самець лисиці на прізвисько Тінь був знайдений і врятований після двотижневого блукання вулицями Вельсу.