Львівські волонтери закликають не вбивати тварин
БО "Домівка Врятованих Тварин" повідомляє, що почастішали випадки людських знущань з тварин. Волонтери просять зупинитися.
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Ми працюємо вже не перший рік. Але все не перестаємо дивуватись людській жорстокості… За останні декілька днів 2 випадки,
– йдеться у повідомленні.
У першому випадку люди забили маму лисицю та її виводок, окрім однієї малечі. Її життя вдалося зберегти завдяки небайдужій жінці, яка просто йшла повз, й в останню хвилину забрала його. Одні так жорстоко себе поводять, а інші рятують.
Львівські волонтери врятували лисеня / Фото Домівка Врятованих Тварин
В другому – п ривезли 5 лисенят, зовсім крихіток. Цю малечу хотіли застрелити мисливці, але їм пощастило і чоловік їх забрав та привіз в Домівку.
Лисенята, яких привезли у притулок / Фото Домівка Врятованих Тварин
Захисники тварин завдають питання: "Хто дав право людям вирішувати – кому жити, а кому ні? Вартує задуматись, а які ж люди насправді нас оточують?".