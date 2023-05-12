Птахи подолали понад шість тисяч кілометрів, аби опинитися на лимані. Про це повідомив голова дослідницького департаменту нацпарку Іван Русев.

Дивіться також Не боїться людей і може напасти: у Чорнобильському заповіднику показали білосніжного пернатого

На Одещину прилетіли червонокнижні сиворакші з Африки

Птахи з'явилися і поселилися на Кордоні "Тузлівська Амазонія" в Національний природний парк "Тузлівські лимани". Їхній шлях пролягав від далекої Південної Африки – понад 6 000 кілометрів.

Сиворакші летіли через багато мирних країн і прилетіли в країну де, вже другий рік точиться війна. Зазвичай вони вибирають собі затишні місця на схилах наших лиманів у НПП "Тузловські лимани",

– написав він.

Вибираючи обриви над лиманами, протяжність яких величезна, вони підчищають старі нори і незабаром загніздяться.

Сиворакші прилетіли на Одещину / Фото Іван Русев

За словами Русева, їм треба поспішати, оскільки вже у серпні вони мають летіти назад – у далеку Африку, де їх завжди з нетерпінням чекають аборигени далекого континенту.

Червонокнижні птахи подолали понад 6 000 кілометрів / Фото Івана Русева

До слова, сиворакша – рідкісний птах фауни України. Він занесений до Червоної книги.

Такий вигляд має сиворакш / Фото Івана Русева