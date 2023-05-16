В Луцькому зоопарку вигодували мавпеня капуцина-плакси

Маму і тата маленькому капуцину Деміку замінили співробітниці підприємства. З нагоди Дня матері на сторінці підприємства поділилися історією порятунку новонародженого мавпеняти.

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Як розповіли у зоопарку, після пологів, які були 18 жовтня 2022 року, самиця жодним чином не проявила до малюка цікавості. Коли мавпеня пролежало у вольєрі три години працівники забрали його від батьків.

3 години – саме такий час не є критичним для життя маляти. Проте у мами природні інстинкти не прокинулися. Дитинча просто пролежало у вольєрі. Аби дати йому шанс на життя, новонароджене забрали від батьків,

– йдеться у повідомленні.

Під опіку капуцина взяли працівниці відділу приматів. Через постійні відключення світла вони почергово забирали Деміка до себе додому. Малюка, як і людських дітей, годували кожні 3 години з пляшечки, робили масаж і стежили за температурою тіла.

Демік після народження / Фото Луцький зоопарк

Окрім цього, мусили працівниці зоопарку й вигадувати пристосування, які забезпечували мавпеняті розвиток інстинктів. Тримається у природі новонароджений примат за спину матері – зробили для свого підопічного її імітацію. Для цього на пляшку, де постійно змінювали воду на теплу, натягнули махрову шкарпетку. Це повторювало вигин тіла самиці, тож новонароджене на ній доволі часто й спало. Коли маля підросло і відпала потреба у додатковому теплі, цей "пристій" замінили на м’які іграшки. У догляді за малюком брали участь і діти працівниць, забезпечуючи йому дозвілля.

Наразі мавпеня, якому скоро виповниться сім місяців, уже перемістили у вольєр поруч із батьками. Примати звикають до запахів одне одного, мама почала трохи проявляти інтерес до сина.

Як ріс Демік / Фото Луцького зоопарку

Демік уже приваблює відвідувачів, які затримуються біля його вольєра. А у зоопарку дуже тішаться тим, що змогли врятувати тваринку своєю любов'ю та професіоналізмом.

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