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Как выглядит олененок

На фотографии, которую сделала ловушка, видно, как маленький олень осторожно шагает по лесу. Очевидно, зверь следует за своей мамой. Сотрудники заповедника рассказывают, что оленю минимум неделю. Ведь именно в этом возрасте они начинают ходить.

А до того они тихо лежат в зарослях, где их родила оленица, и встают на ноги только для того, чтобы поживиться маминым молоком,

– говорится в сообщении.

Согласно наблюдениям экспертов это вид оленя благородного.

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Что известно об этом виде

Олень благородный – это самый распространенный вид оленей в мире. Благородный олень издавна обитал в лесостепной зоне и вдоль всей южной полосы лесов. Преследование людьми, освоение человеком целинных земель, вырубка леса привели к тому, что более или менее сплошной ареал олени имеют только в Сибири.

Сегодня вид благородного оленя наиболее многочисленным среди всех копытных. Длина тела оленя благородного может достигать чуть более двух метров, 15 сантиметров из которых – это хвост. Зимой шерсть серовато-бурая, летом – больше красновато-бурая. А характерные пятна на спине появляются у телят в первые месяцы жизни.

Обязательным этапом жизненного цикла является сброс рогов. Самцы делают это каждый год сезонно.

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