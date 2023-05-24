У Чорнобилі помітили зграю вовків

Чисельність кожної сім'ї в середньому складає 5 – 11 тварин. Про це повідомили в пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

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Вовки – соціальні тварини. Зазвичай, вони утворюють сімейні групи – зграї – з різновікових тварин. У вовчій зграї дуже чітка ієрархія, у кожного в родині – своя роль. Всі вовки підпорядковуються альфа-парі.

Цікаво, що статус вовка можна визначити за положенням хвоста. У вожака він високо піднятий, тоді як у їхніх "підлеглих" – опущений.