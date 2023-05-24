У Заповіднику уточнили, що чисельність зграї, в середньому складає 5 – 11 звірів, але трапляються й більші вовчі групи – від 15 до 22 особин.

Якщо ж із ватажком або його обраницею щось трапляється, їх змінюють наступники – сильні вовки, котрі займають особливе місце між вожаком і низькоранговими самцями,

– резюмували науковці.

У Чорнобилі помітили зграю вовків / Фото Полісся – дика природа без кордонів

Більшість населення України вовк перестав бути конфліктним видом. Напади на людей вовків, хворих на сказ, мають місце, але вони не часті.

Сучасна конфліктна ситуація в тому, що вовк має надмірно високу чисельність, є конкурентом для інших видів великих хижих ссавців, й насамперед рисі та утримує чисельність основних видів жертв на низькому рівні.

Над Чорнобильською зоною побачили мартина скельного

У Чорнобильській зоні помітили птаха із Середземноморського регіону. Мовиться про Мартина скельного — це новий вид пернатого для заповідника. Відомо, що він прилетів до України із Польщі.

Завдяки використанню супутникових передавачів, на заповідній території було отримано дані щодо чотирьох нових видів пернатих — орел-могильник (Угорщина), чайка делаверська (Польща), орел яструбиний (Франція), і тепер — скельний мартин (Larus michahellis).