Частину тварин із "Казкової діброви" вдалося врятувати

Виявилося, що деякі тваринки перебували не на території парку в момент затоплення, а вдома в однієї з працівниць. Про це повідомили на сторінці зоопарку у Фейсбук.

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Вчора робітники, перебуваючи в шоковому стані, надали мені не зовсім точну інформацію. Деякі тварини не були на території Діброви, а перебували дома у Валі. Тому вони залишилися живі!

– йдеться у повідомленні.

Серед них папуги, білки-летяги, фретки, шиншили і морські свинки. Також додали, що від затоплення врятували й улюбленця зоопарку – папугу Вєню.

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Також мешканці Нової Каховки повідомили зоопарку, що бачили лебедятко, яке вважали загиблим. Воно плаває разом зі своїми батьками.

Якщо ви побачите якусь "дібровську" тваринку, то прихистіть її,

— закликали в зоопарку.

Ймовірніше, деякі тварини врятувалися, але тепер загубилися в місті. У "Казковій діброві" мають надію, що собака Жулька та коти вижили. Тваринки мешкали на території звіринця.

Що відомо про затоплення "Казкової діброви"

Російські окупанти проігнорували евакуацію зоопарку "Казкова Діброва". Доля тварин та птахів, які стали жертвами російської атаки на Каховську ГЕС, поки що до кінця невідома.

Як повідомили пізніше, близько 300 тварин загинуло внаслідок затоплення звіринця. Раніше повідомляли, що вижити могли лише лебеді та качки.

UAnimals запустила ініціативу #прихищуізтваринами

Через підрив Каховської гідроелелектростанції людям і тваринам доводиться тікати. Вимушеним переселенцям із тваринами інколи нелегко знайти житло, оскільки орендодавці не хочуть приймати людей із тваринами. Тому благодійна організація UAnimals запустила спеціальний флешмоб.