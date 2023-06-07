Частину тварин із "Казкової діброви" вдалося врятувати
Виявилося, що деякі тваринки перебували не на території парку в момент затоплення, а вдома в однієї з працівниць. Про це повідомили на сторінці зоопарку у Фейсбук.
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Вчора робітники, перебуваючи в шоковому стані, надали мені не зовсім точну інформацію. Деякі тварини не були на території Діброви, а перебували дома у Валі. Тому вони залишилися живі!
– йдеться у повідомленні.
Серед них папуги, білки-летяги, фретки, шиншили і морські свинки. Також додали, що від затоплення врятували й улюбленця зоопарку – папугу Вєню.
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Також мешканці Нової Каховки повідомили зоопарку, що бачили лебедятко, яке вважали загиблим. Воно плаває разом зі своїми батьками.
Якщо ви побачите якусь "дібровську" тваринку, то прихистіть її,
— закликали в зоопарку.
Ймовірніше, деякі тварини врятувалися, але тепер загубилися в місті. У "Казковій діброві" мають надію, що собака Жулька та коти вижили. Тваринки мешкали на території звіринця.
Що відомо про затоплення "Казкової діброви"
- Російські окупанти проігнорували евакуацію зоопарку "Казкова Діброва". Доля тварин та птахів, які стали жертвами російської атаки на Каховську ГЕС, поки що до кінця невідома.
- Як повідомили пізніше, близько 300 тварин загинуло внаслідок затоплення звіринця. Раніше повідомляли, що вижити могли лише лебеді та качки.
UAnimals запустила ініціативу #прихищуізтваринами
Через підрив Каховської гідроелелектростанції людям і тваринам доводиться тікати. Вимушеним переселенцям із тваринами інколи нелегко знайти житло, оскільки орендодавці не хочуть приймати людей із тваринами. Тому благодійна організація UAnimals запустила спеціальний флешмоб.
Якщо у вас є можливість тимчасово прихистити переселенців із тваринами, пишіть допис із хештеґом #прихищуізтваринами та вказуйте, для скількох людей та тварин і в якому місті / селищі / селі маєте місце,
– йдеться у повідомленні.
Люди, яким потрібна допомога, зможуть побачити всі дописи за хештеґом і сконтактувати з тими, хто пропонує прихисток.