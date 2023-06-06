У Новій Каховці затопило зоопарк Наразі точно невідомо, чи вцілів хтось із вихованців. Власниця парку Олена Навроцька переконана, що всі тварини загинули. Зверніть увагу Відв'яжіть або заберіть з собою: як врятувати тварин через підрив Каховської ГЕС

До трагедії у "Казковій Діброві" проживало чимало різних видів та порід тварин. Серед них: мавпи, єноти, віслюк, поні, нутрії, різноманітні птахи, дикобрази, бабаки, черепахи тощо.

Олена розповіла, що їх було неможливо вивезти з окупації, але працівники рятували тварин як могли.

Усі тварини залишалися в парку з першого дня вторгнення. Тварини були заблоковані в парку, весь парк замінований, завалений деревами й переритий окопами. Евакуація була неможлива. Ми всіма силами намагалися зберегти тварин,

– каже вона.

За її словами, було докладено чимало зусиль, а багато людей допомагали рятувати тварин, практично ризикуючи життями.

Черепаха, яка жила у затопленому зоопарку / Фото Олени Навроцької

Ймовірно, загинули 300 тварин

Олена наголосила, що тепер Діброви немає – "загинули 300 невинних тварин, наших улюблених вихованців. Анфісочка, Чарлік, поні Малиш, віслючок Ося, єнот Міша і всі…".

Зоопарк "Казкова Діброва" опинився в окупації з першого дня великої війни. Окупанти обстрілювали територію парку, влаштували блокпост, допитували працівників зоопарку. Росіяни мінували усе навколо, тому тварини фактично опинилися у пастці.

Їжу для тварин привозили небайдужі місцеві мешканці та фермери, волонтери допомагали збирати кошти.

Крім того, окупанти заборонили працювати сторожам зоопарку, тож працівники приходили лише вранці, щоб годувати тварин. На жаль, після підриву Каховської ГЕС тварин ніхто не міг випустити з вольєрів.

Важливо: жителів області просять не забувати і про власних тварин. Якщо евакуюєтеся без можливості забрати улюбленців, то слід випустити домашніх вихованців, аби вони не стали заручниками пастки в разі затоплення.