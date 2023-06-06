На жаль, чимало господарів можуть залишити беззахисних тварин зачиненими вдома або забути просто випустити на вулицю, аби дати можливість на порятунок. 24 канал пишається тими, хто не залишає напризволяще власних улюбленців, і як би не було складно – евакуюється разом із ними. Сьогодні, на тлі подій з Каховською ГЕС, хочемо ще раз нагадати, як евакуюватися з домашніми тваринами та що покласти до тривожної валізки.

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План евакуації

Насамперед сплануйте, де ви і ваш вихованець зупинитеся на випадок, якщо вам знадобиться евакуюватися з дому.

Тоді дізнайтеся про притулки, домовтеся про перетримку з активістами чи попросіть родичів або друзів, щоб на певний час лишити в них своїх тварин. Попередньо домовтеся із сусідами чи друзями, аби вони перевірили чи евакуювали ваших тварин, якщо нікого немає вдома.

Також слід знайти притулки або ветеринарні клініки поруч із вашим місцем евакуації на той випадок, якщо не зможете одразу повернутися додому.

Зверніть увагу: рівень води у населених пунктах Херсонської області підіймається дуже стрімко, тому українців закликали діяти за чіткими інструкціями. Перелік селищ та розклади евакуації можна побачити за посиланням.

"Тривожна валіза" для тварини: що покласти?

Переноска – люди перевозять тварин в різний спосіб: в пластмасових переносках, спеціальних екстрених рюкзаках. Головний критерій – аби ваша тварина мала доступ до кисню, і їй було комфортно транспортуватись.

– люди перевозять тварин в різний спосіб: в пластмасових переносках, спеціальних екстрених рюкзаках. Головний критерій – аби ваша тварина мала доступ до кисню, і їй було комфортно транспортуватись. Корм – з апаси їжі варто передбачити мінімум на 3 тижні. Якщо ви плануєте евакуюватись за кордон, дорога може зайняти багато часу через великі черги, тож корму взяти по-максимуму.

– з апаси їжі варто передбачити мінімум на 3 тижні. Якщо ви плануєте евакуюватись за кордон, дорога може зайняти багато часу через великі черги, тож корму взяти по-максимуму. Вода – запасіться окремою пляшкою води для тварини. Для зручності варто також взяти невелику миску, з якої потім поїти тварину.

– запасіться окремою пляшкою води для тварини. Для зручності варто також взяти невелику миску, з якої потім поїти тварину. Документи – з беріть всі документи, які маєте на тварину: внутрішній паспорт, міжнародний паспорт, ветеринарний паспорт тощо.

– з беріть всі документи, які маєте на тварину: внутрішній паспорт, міжнародний паспорт, ветеринарний паспорт тощо. Ветеринарна аптечка – в першу чергу, орієнтуйтесь на стан здоров'я своєї тварини та запасіться усіма ліками, які вона потребує у звичайному житті. Також до ветаптечки варто покласти препарати від нудоти, харчового отруєння, алергії, жарознижувальні. Найкраще – порадитись зі своїм ветеринаром та узгодити із ними вміст аптечки.

– в першу чергу, орієнтуйтесь на стан здоров'я своєї тварини та запасіться усіма ліками, які вона потребує у звичайному житті. Також до ветаптечки варто покласти препарати від нудоти, харчового отруєння, алергії, жарознижувальні. Найкраще – порадитись зі своїм ветеринаром та узгодити із ними вміст аптечки. Повідець – як для собаки, так і для кота краще взяти повідець, оскільки тварина рано чи пізно втомиться постійно бути в переносці. Найкраще взяти повідець, який одягається на тулуб, аби тварина не вислизнула з нього у випадку стресу.

– як для собаки, так і для кота краще взяти повідець, оскільки тварина рано чи пізно втомиться постійно бути в переносці. Найкраще взяти повідець, який одягається на тулуб, аби тварина не вислизнула з нього у випадку стресу. Засоби для прибирання – з апасіться пакетами та вологими й сухими серветками.

– з апасіться пакетами та вологими й сухими серветками. Улюблена іграшка – для тварини евакуація такий же стрес як і для людини. В стресові моменти тварину можна відволікати іграшкою або обіймами.

Як евакуюватися з тваринами / Фото Save Pets of Ukraine

Що ще варто зробити перед евакуацією?

Зробіть тварині необхідні щеплення.

Повісьте на нашийник адресник з контактами опікуна тварини.

Проведіть тварині плановий огляд у ветеринара.

Завжди майте напоготові "тривожну валізку" не лише для себе, а й для вихованця.

Як евакуюватися з домашніми тваринами?

Потягом

В "Укрзалізниці" закликають не покидати своїх улюбленців вдома чи на вулиці, адже нині всіх тварин пропускають до потягів разом з громадянами.

Не забудьте взяти з собою окрему переноску для кожної тварини (кота чи невеликої собаки) та повідець для собаки великої породи. Також потрібно мати запас їжі й води на кілька днів, пелюшки, лоток з наповнювачем.

На власному авто

Якщо ви переїжджаєте в безпечніше місце на власному автомобілі, необхідно пам'ятати декілька важливих правил:

Не годуйте тварину безпосередньо перед поїздкою (фахівці радять зробити це хоча б за 8 годин до евакуації). Візьміть в дорогу воду і миску, куди можна налити рідину. Не забудьте покласти до аптечки ліки проти нудоти, жарознижувальні препарати, сорбенти. Обов'язково вигуляйте собаку перед поїздкою. Також намагайтеся вигуляти тварину під час кожної зупинки.

За кордон

В цьому випадку процедура буде дещо складнішою. Умови перетину кордону з домашніми улюбленцями наступні:

тварина має ідентифікацію за допомогою мікрочипа;

тварину було вакциновано від сказу, й у вас є медичний запис, який це підтверджує;

у тварини є актуальний результат серологічного тесту визначення антитіл до збудника сказу;

у тварини є дійсний паспорт європейського зразка чи сертифікат про стан її здоров'я.

Деталі тут Як виїхати з домашнім улюбленцем за кордон: правила перевезення тварин

UAnimals запустила ініціативу #прихищуізтваринами

Через підрив Каховської гідроелелектростанції людям і тваринам доводиться тікати. Вимушеним переселенцям із тваринами інколи нелегко знайти житло, оскільки орендодавці не хочуть приймати людей із тваринами. Тому благодійна організація UAnimals запустила спеціальний флешмоб.

Якщо у вас є можливість тимчасово прихистити переселенців із тваринами, пишіть допис із хештеґом #прихищуізтваринами та вказуйте, для скількох людей та тварин і в якому місті / селищі / селі маєте місце,

– йдеться у повідомленні.

Люди, яким потрібна допомога, зможуть побачити всі дописи за хештеґом і сконтактувати з тими, хто пропонує прихисток.

Користуйтеся порадами, бережіть себе і не забувайте про тваринок!