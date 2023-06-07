Зеленський запевнив, що зроблять все для порятунку тварин

Постраждали і тварини, які зараз є абсолютно беззахисними – їхні життя залежать від людського порятунку. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зробить все, щоб врятувати їх.

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Очільник української держави наголосив, що поки російське зло тероризує та знищує все живе, Україна та всі українці роблять й робитимуть все, щоб врятувати кожне живе створіння.

Тисячі й тисячі тварин опинились у пастці затоплення після знищення Росією дамби й інших споруд Каховської ГЕС. Ми пам'ятаємо, що бути людяним – це дбати не лише одне про одного, а й про всіх живих істот,

– написав Зеленський.

Він також подякував всім, хто допомагає. Зеленський опублікував щемливі кадри з затоплених населених пунктів Херсонщини, де з усіх сил намагаються врятувати кожну тваринку.

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