Зеленський запевнив, що зроблять все для порятунку тварин
Постраждали і тварини, які зараз є абсолютно беззахисними – їхні життя залежать від людського порятунку. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зробить все, щоб врятувати їх.
Зауважте Евакуація тварин з Херсонщини: куди звернутись та як допомогти
Очільник української держави наголосив, що поки російське зло тероризує та знищує все живе, Україна та всі українці роблять й робитимуть все, щоб врятувати кожне живе створіння.
Тисячі й тисячі тварин опинились у пастці затоплення після знищення Росією дамби й інших споруд Каховської ГЕС. Ми пам'ятаємо, що бути людяним – це дбати не лише одне про одного, а й про всіх живих істот,
– написав Зеленський.
Він також подякував всім, хто допомагає. Зеленський опублікував щемливі кадри з затоплених населених пунктів Херсонщини, де з усіх сил намагаються врятувати кожну тваринку.
В Херсонській області рятують тварин: дивіться відео
Підрив Каховської ГЕС і тварини: останні новини
- Російські окупанти проігнорували евакуацію зоопарку "Казкова Діброва". Доля тварин та птахів, які стали жертвами російської атаки на Каховську ГЕС, поки що до кінця невідома.
- Як повідомили пізніше, близько 300 тварин загинуло внаслідок затоплення звіринця. Вижити могли лише лебеді та качки.
- Втім, згодом заявили, в зоопарку "Казкова діброва" в Новій Каховці вдалося врятувати деяких тварин під час затоплення. Вони перебували не на території парку, а вдома в однієї з працівниць.
- Водночас російські пропагандисти цинічно заявляють, що тварин там не було. Про це пишуть у своїх ЗМІ.
- Місцеві правоохоронці намагаються надати допомогу кожному, хто цього потребує. Зокрема, поліцейський врятував собаку у Херсоні.
- В мережі опублікували відео на якому видно, як лебеді плавають містом Нова Каховка на півдні України після прориву дамби на гідроелектростанції.
- Тетяна, мешканка Херсона, після підриву гідроелектростанції з усіх сил старалася потрапити у напівзатоплений будинок, аби знайти і допомогти своїй собаці Мулі.
- Також постало питання, чи загрожує підтоплення біосферному заповіднику "Асканія-Нова". Відповідь на це дав науковець, ексдиректор біосферного заповідника Віктор Гавриленко.
- На тлі подій з Каховською ГЕС, 24 канал ще раз нагадує, як евакуюватися з домашніми тваринами та що покласти до тривожної валізки.