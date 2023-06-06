Поліцейський врятував собаку у Херсоні

Тварини також потрапили у пастки внаслідок підтоплення території. Місцеві правоохоронці намагаються надати допомогу кожному, хто цього потребує.

Головне Рівень води підіймається, триває евакуація: що відомо про підрив росіянами Каховської ГЕС

Так, у пастку в районі підтоплення потрапила собака – ч отирилапа не могла вибратися з неї самотужки. Поліцейські, які проїжджали повз, помітили бідолашну, й кинулися на допомогу.

Працівнику херсонської поліції вдалося врятувати собаку. Він зайшов у воду, й витягнув тварину.

Як поліцейський врятував собаку: дивіться відео

Окупанти проігнорували евакуацію тваринок в Новій Каховці

В місті Нова Каховка затопило парк розваг "Казкова діброва", до складу якого входить зоопарк. Доля тварин та птахів, які стали жертвами російської атаки на Каховську ГЕС, поки що до кінця невідома.

На опублікованих відео видно, як рівень води стрімко захоплює всю територію парку.

Важливо: жителів області просять не забувати і про власних тварин. Якщо евакуюєтеся без можливості забрати улюбленців, то слід випустити домашніх вихованців, аби вони не стали заручниками пастки в разі затоплення.