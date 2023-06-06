У Новій Каховці плавають лебеді

Постраждали і тварини. Чимало з них, ймовірно, загинули внаслідок затоплення зоопарку у Новій Каховці, інші ж – зуміли врятуватися. Зокрема, мовиться про лебедів.

Зверніть увагу Відв'яжіть або заберіть з собою: як врятувати тварин через підрив Каховської ГЕС

Так, в мережі опублікували відео на якому видно, як лебеді плавають містом Нова Каховка на півдні України після прориву дамби на гідроелектростанції.

Пернаті безтурботно пропливають вулицями міста, нібито роблять це на озері. В той час, навколишні території продовжує затоплювати, звідки триває евакуація.

Як лебеді плавають містом після інциденту: дивіться відео

Окупанти проігнорували евакуацію тваринок в Новій Каховці

В місті Нова Каховка затопило парк розваг "Казкова діброва", до складу якого входить зоопарк. Доля тварин та птахів, які стали жертвами російської атаки на Каховську ГЕС, поки що до кінця невідома.

На опублікованих відео видно, як рівень води стрімко захоплює всю територію парку.

Важливо: жителів області просять не забувати і про власних тварин. Якщо евакуюєтеся без можливості забрати улюбленців, то слід випустити домашніх вихованців, аби вони не стали заручниками пастки в разі затоплення.