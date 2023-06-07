Один із зоопарків у Новій Каховці "Казкова Діброва" повністю затопило, приблизно 300 тварин загинуло. На цьому тлі постало питання, чи загрожує підтоплення біосферному заповіднику "Асканія-Нова". Відповідь на це дав науковець, ексдиректор біосферного заповідника Віктор Гавриленко.

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Ні, для заповідника немає загрози,

– заявив Гавриленко.

Водночас він указав на загрозу для Херсонщини, для всього пониззя Дніпра, де постраждають екосистеми.

Гавриленко назвав це катастрофою, адже з будівництвом ГЕС у регіоні з 50-х років минулого століття формувалися особливі природні екосистеми. Він вважає, що зараз перелаштовуватися буде весь край, це однозначно і процес буде довготерміновим.

Зебри в заповіднику / Фото "Асканія Нова"

Експерт нагадав, що на Лівобережжі в пониззі Дніпра лежить найбільша в Європі зрошувальна система. Вона повністю виведена з ладу, і відновлювати її буде дуже складно, тому вести сільське господарство так, як це робилися останніми десятиліттями, буде неможливим.

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В місті Нова Каховка затопило парк розваг "Казкова діброва", до складу якого входить зоопарк. Доля тварин та птахів, які стали жертвами російської атаки на Каховську ГЕС, поки що до кінця невідома.

На опублікованих відео видно, як рівень води стрімко захоплює всю територію парку.

Важливо: жителів області просять не забувати і про власних тварин. Якщо евакуюєтеся без можливості забрати улюбленців, то слід випустити домашніх вихованців, аби вони не стали заручниками пастки в разі затоплення.