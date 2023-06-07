Мешканка Херсона шукає свою Мулю

Їх закликають не залишати тварин при евакуації. Більшість, попри ризик для власного життя, кидаються рятувати чотирилапих. Один із таких моментів показали у мережі.

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Клунки з мінімумом речей та улюблених тварин люди несуть майже над головою. Кожен з них намагається врятувати своїх домашніх улюбленців.

Так і Тетяна, мешканка Херсона, після підриву гідроелектростанції з усіх сил старалася потрапити у напівзатоплений будинок, аби знайти і допомогти своїй собаці Мулі.

Жінка намагається потрапити у напівзатоплений будинок / Фото з інстаграму @evgenymaloletka

Мульо, Мулечко, де ти!? О Боже, о Боже…,

– відчайдушно шукає собаку жінка.

Тетяні вдалося зайти в домівку і врятувати чотирилапих.

Жінка була шокована виглядом свого дому – затопило все: їжу, одяг та книги, як каже Тетяна, – неоціненні.

Мешканка Херсону врятувала своїх собак / Фото з інстаграму @evgenymaloletka

Як жінка рятувала свою собаку: дивіться відео

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