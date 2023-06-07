Мешканка Херсона шукає свою Мулю
Їх закликають не залишати тварин при евакуації. Більшість, попри ризик для власного життя, кидаються рятувати чотирилапих. Один із таких моментів показали у мережі.
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Клунки з мінімумом речей та улюблених тварин люди несуть майже над головою. Кожен з них намагається врятувати своїх домашніх улюбленців.
Так і Тетяна, мешканка Херсона, після підриву гідроелектростанції з усіх сил старалася потрапити у напівзатоплений будинок, аби знайти і допомогти своїй собаці Мулі.
Жінка намагається потрапити у напівзатоплений будинок / Фото з інстаграму @evgenymaloletka
Мульо, Мулечко, де ти!? О Боже, о Боже…,
– відчайдушно шукає собаку жінка.
Тетяні вдалося зайти в домівку і врятувати чотирилапих.
Жінка була шокована виглядом свого дому – затопило все: їжу, одяг та книги, як каже Тетяна, – неоціненні.
Мешканка Херсону врятувала своїх собак / Фото з інстаграму @evgenymaloletka
Як жінка рятувала свою собаку: дивіться відео
Підрив Каховської ГЕС і тварини: останні новини
- Російські окупанти проігнорували евакуацію зоопарку "Казкова Діброва". Доля тварин та птахів, які стали жертвами російської атаки на Каховську ГЕС, поки що до кінця невідома.
- Як повідомили пізніше, близько 300 тварин загинуло внаслідок затоплення звіринця. Вижити могли лише лебеді та качки.
- Місцеві правоохоронці намагаються надати допомогу кожному, хто цього потребує. Зокрема, поліцейський врятував собаку у Херсоні.
- В мережі опублікували відео на якому видно, як лебеді плавають містом Нова Каховка на півдні України після прориву дамби на гідроелектростанції.
- Також постало питання, чи загрожує підтоплення біосферному заповіднику "Асканія-Нова". Відповідь на це дав науковець, ексдиректор біосферного заповідника Віктор Гавриленко.
- На тлі подій з Каховською ГЕС, 24 канал ще раз нагадує, як евакуюватися з домашніми тваринами та що покласти до тривожної валізки.