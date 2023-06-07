Росіяни брешуть, що тварин з зоопарку вивезли торік

Водночас російські пропагандисти цинічно заявляють, що тварин там не було. Про це пишуть у своїх ЗМІ.

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Усіх тварин із зоопарку у місті Нова Каховка у Херсонській області було вивезено звідти ще минулого року,

– цитують росЗМІ мера окупованого міста Володимира Леонтьєва.

Заявляють, що нібито торік усі тварини з зоопарку "Казкова діброва" були евакуйовані та перевезені. За їх словами, взяли опіку над тваринами волонтери.

РосЗМІ, вбивши сотні тварин через підрив Каховської ГЕС, продовжують наголошувати на тому, що "інформація українських медіа про загибель тварин у зоопарку не відповідає дійсності".

До слова, у день підриву, 6 червня, "представник екстрених служб міського округу" заявляв, що у Новій Каховці взагалі немає зоопарку.

Цинічності російських окупантів немає меж, такими заявами вони вже нікого не дивують. Українська лють ще стрімкіше зростає після подій у Новій Каховці.

Що відомо про затоплення "Казкової діброви"