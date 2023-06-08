На Буковину евакуювали 105 тварин з Херсона

Так, понад 100 собак та котів врятували зоозахисники організації UAnimals та привезли до притулку "Дім милосердя", що у Хотині. Усі охочі можуть прихистити тваринок, які наразі перебувають там. Про це повідомила керівниця притулку Юлія Попович, яка доглядає за тваринами.

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До притулку ми прийняли 105 котів та собак. Коли волонтери з організації їх привезли, у мене була посмішка крізь сльози, я навіть не встигла визначити, кого із них більше. Я розуміла, що краще їм бути тут, аніж загинути під водою чи від ракет,

– каже Юлія.

Усі охочі можуть прихистити тваринок, які наразі перебувають у притулку. За словами керівниці, у перший день місцеві жителі забрали двох тварин, у другий – 17, а вже сьогодні 5 тваринок чекають на своїх нових господарів.

Тварини шукають нову домівку / Фото Юлії Попович​

Місцеві мешканці допомагають притулку кормом та кашами. Зоозахисниця каже, що протягом дня варять каші – вівсянку, горохову тощо. За раз тварини з'їдають орієнтовно 6 відер каші. Якщо ж після сніданку бачать, що тварини голодні, бо, наприклад, були дуже рухливими протягом цього дня, то досипають ще корму.

Юлія Попович зазначила, що з усіх тваринок, яких врятували із Херсонщини, була наляканою лише одна кішка. Проте сьогодні ще 3 котів відмовилися їсти через стрес. Усі собачки, евакуйовані через підтоплення, перебувають в одному вольєрі.

Керівниця проєкту наразі збирає кошти на нові вольєри та все необхідне для тварин, аби їх можна було прихистити більше.

Сьогодні будівельники вже починають встановлювати новий вольєр, він буде бюджетним, адже розумію, що якщо ми закупимо, до прикладу, два дорогих вольєри, то матимемо змогу розмістити менше тваринок. Коли я побачила скільки тварин нам привезли з Херсона, я була розгублена та шокована. Хочеться створити для них комфортні умови,

– підсумувала Юлія.

Крім того, до притулку продовжують привозити тварин із територій, де наразі ведуться активні бойові дії.

З підтопленого Херсона на Буковину евакуювали 105 тварин / Фото Юлії Попович

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