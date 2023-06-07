Чоловік протягує руку собаці, який боїться виходити з човна

Евакуацію проводять різними способами, зокрема човнами. У них поміщають і чотирилапих.

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Для тварин такі події особливо травматичні, у них виникає стрес і водночас страх. Тому вони можуть не йти на контакт з людьми. Один із таких моментів показали в мережі.

Так, корабельну площу у Херсоні затопило повністю. Подекуди вода піднялась до третього поверху будинків.

Сірий, йди до мене… йди сюди,

– каже чоловік собаці, який боїться виходити з човна.

У човні, крім нього, перебували й інші собаки. Місцеві жителі, які стояли на сухій поверхні витягли чотирилапих із човна.

Як чоловік рятував собак: дивіться відео

Мешканець Херсона врятував кошеня, яке ледь не втонуло

У Херсоні чоловік врятував кошеня. Крихітна істота з останніх сил трималася за стінку, аби не впасти у воду й не потонути. На одній із затоплених вулиць чоловік почув нявчання. Підійшовши ближче помітив маленьке кошенятко, яке кігтиками ледь трималося за стінку, аби не впасти у воду.

Чоловік одразу кинувся рятувати рудого пухнастика. На щастя, мешканець Херсона прийшов на допомогу кошеняті вчасно.

У Херсоні жінка шукала свою собаку у затопленому будинку

Тетяна, мешканка Херсона, після підриву гідроелектростанції з усіх сил старалася потрапити у напівзатоплений будинок, аби знайти і допомогти своїй собаці Мулі.

Мульо, Мулечко, де ти!? О Боже, о Боже…,

– відчайдушно шукає собаку жінка.

Тетяні вдалося зайти в домівку і врятувати чотирилапих. Жінка була шокована виглядом свого дому – затопило все: їжу, одяг та книги, як каже Тетяна, – неоціненні.